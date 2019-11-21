Toyota RAV4 получила 302-сильную модификацию

Toyota RAV4 Prime. Фото: Toyota

Toyota RAV4 Prime. Фото: Toyota

Toyota RAV4 Prime. Фото: Toyota

Автомобиль оснащается бензо-электрической силовой установкой из 177-сильного 2,5-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов, расположенных на передней и задней оси кроссовера. Суммарная отдача агрегатов составляет 302 л.с. В качестве коробки передач доступен только вариатор. Емкость расположенной под полом салона батареи не называется, но на электротяге новинка способна проехать до 63 км.

Мощный гибридный кроссовер отличается от других модификаций иным передним бампером и решеткой радиатора и богатым оснащением. В частности, для RAV4 Prime предусмотрены мультимедиа с 9-дюймовым тачскрином, проекционный дисплей, акустика JBL, подрулевые «лепестки» вариатора, что не доступно для других версий модели.

В продаже на рынке США новая Toyota RAV4 Prime появится летом 2020 года, а позднее модель выйдет и на другие рынки.