Фонд микрофинансирования Кубани выдал займы почти на миллиард рублей

С начала текущего года краевой Фонд микрофинансирования выдал 450 займов на сумму свыше 970 млн руб. Объем организации в этом году достиг 2 млрд руб., повторно на прошедшие месяцы увеличившись на 500 млн руб. В результате кубанский Фонд микрофинансирования стал самым большим по капитализации в России.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в минувашем году Фонд микрофинансирования Краснодарского края выдал льготные займы представителям малого и среднего бизнеса на общую сумму свыше 906,9 млн руб., что в полтора раза больше, чем в 2017 году.

Василий Хитрых