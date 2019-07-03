Капитализация Фонда микрофинансирования Кубани увеличилась до 1,5 млрд рублей

Фонд микрофинансирования Краснодарского края занял первое место в России по объему капитализации. Как сообщили в краевой администрации, сумма финансирования структуры достигла 1,5 млрд руб.

Всего за четыре с половиной года малым предпринимателям Кубани было выдано около 2 тыс. займов на сумму более 2,6 млрд руб. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в текущем году под минимальные проценты (от 1% до 6%) Фонд планирует выдать более 1 млрд руб. Это дает возможность начинающим предпринимателям открыть свое дело. Кроме того, заработав хорошую кредитную историю, у бизнесменов в дальнейшем больше шансов получить более весомый кредит в банке, считает глава региона.

Только в 2018 Фонд микрофинансирования края увеличил объем выдачи займов в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом и предоставил 593 займа на 906,9 млн руб. С начала этого года выдано 197 займов на сумму около 400 млн руб. Среди регионов России по количеству индивидуальных предпринимателей Краснодарский край занимает третье место, а по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства – четвертое.

Планируется увеличить численность малых и средних предпринимателей в регионе на 40,4% (с 753 тыс. до 1,58 млн человек). Объем займов в перспективе Фонда должен достигнуть 3,8 млрд руб.

Василий Хитрых