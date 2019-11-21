Минздрав Ставрополья опроверг нехватку катетеров в больнице, где пациентов заразили ВИЧ

В Министерстве здравоохранения заявили, что в Краевом центре специализированных видов медицинской помощи № 1, где пятеро пациентов заразились ВИЧ, достаточно расходных материалов для медицинских манипуляций, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Некоторые интернет-издания продолжают муссировать тему заражения ВИЧ пациентов в Краевом центре специализированных видов медицинской помощи № 1. На этот раз больницу обвиняют в крайней нехватке расходных материалов для проведения медицинских манипуляций», — говорится в сообщении.

Так, в прошлом году больница закупила одноразовые шприцы, системы для внутривенного введения и периферические венозные катетеры на сумму 36 млн руб. При этом инфекционное отделение использовало часть расходных материалов на сумму 2,5 млн руб. Это соответствует годовой потребности отделения.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, подозреваемой по делу о заражении пациентов ВИЧ проходит старшая медсестра инфекционного отделения ГБУЗ СК «Краевой центр СВМП № 1». По данным следствия, в 2018 году она не проконтролировала дезинфекцию периферических венозных катетеров, один из которых был от ВИЧ-инфицированного пациента. Это повлекло заражение ВИЧ-инфекцией троих детей 2017 и 2016 годов рождения, а также мужчины и женщины, находившихся тогда на лечении в инфекционном отделении больницы. Дело передано в суд.

Дарья Голякова