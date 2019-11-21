В Кузбассе арестован второй фигурант дела о растрате в колонии

В Кемеровской области суд заключил под стражу замдиректора компании-подрядчика, который обвиняется в присвоении и растрате 4,5 млн руб. Средства выделялись на обеспечение жизнедеятельности колонии в Новокузнецке. Об этом сообщает областное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, с января 2017 года по март 2019 года лечебно-исправительное учреждение№16 и подрядная компания заключили госконтракты на откачку жидких бытовых отходов из-за отсутствия централизованной системы канализации. Следствие полагает, что работы не проводились, а оплата выполненных работ производилась по фиктивным актам и счетам-фактурам. По подсчетам силовиков, из бюджета на счет компании-подрядчика перечислили 4,5 млн руб.

О возбуждении уголовного дела стало известно в ноябре этого года. В его основу легли наработке регионального управления ФСБ. Ранее мера пресечения была избрана руководителю исправительного учреждения.

Илья Николаев