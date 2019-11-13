Начальника колонии в Кузбассе заподозрили в растрате 4,5 млн рублей

В Кемеровской области задержан начальник лечебно-исправительного учреждения №16 (Новокузнецк), которого подозревают в растрате 4,5 млн руб., сообщает управление Следственного комитета России по Кузбассу. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2013 года колонию возглавляет Константин Никулин, который сейчас имеет чин полковника внутренней службы.

По версии следствия, с января 2017 года по март 2019 года колония и подрядные фирмы заключили госконтракты на откачку жидких бытовых отходов из-за отсутствия централизованной системы канализации. «Фактически работы не проводились, а оплата выполненных работ производилась по фиктивным актам и счетам-фактурам»,— говорится в релизе ведомства. Всего, по подсчетам следствия, из бюджета ЛИУ на счета подрядных фирмы было перечислено 4,5 млн руб. «По одной из версий следствия, бюджетные деньги делились между предпринимателями и руководством колонии»,— уточнили в СКР.

О преступной деятельности стало известно сотрудникам УФСБ. Следователи, чекисты и полицейские провели обыски в исправительном учреждении, двух офисах подрядных фирм и квартире начальника колонии. Изъяты компьютерная техника и документация. Решается вопрос о предъявлении руководителю колонии обвинения и избрании меры пресечения.

Лечебно-исправительное учреждение №16 находится в поселке Абагур Лесной. Оно предназначено для содержания и лечения осужденных мужчин, больных туберкулезом, и рассчитано на 668 мест. Имеется колония-поселение на 40 мест.

Юрий Зуев