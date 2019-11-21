Средняя выплата по ОСАГО в 2019 году выросла на 2,7%

В 2019 году средняя выплата по ОСАГО в России выросла на 2,7% и составила 68 тыс. руб., сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

За первые десять месяцев страховщики собрали с автовладельцев на 4% меньше, чем в январе-октябре прошлого года. Общая сумма премий составила 179,8 млрд руб. При этом сумма выплат по страховым случаям составила 124,5 млрд руб., увеличившись на 6,6% по сравнению с 2018 годом.

«Мы видим, что за 10 месяцев этого года, после того, как начался первый этап реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО, общие сборы премий стали меньше на 7,43 млрд рублей, а общие выплаты увеличились на 7,76 млрд рублей. Одновременно, по данным Банка России, количество жалоб на ОСАГО за этот же период снизилось на 40%. Такие показатели — результат возросшей конкуренции между страховщиками», — заявил президент РСА Игорь Юргенс.

Напомним, в начале 2019 года стартовала новая тарифная реформа ОСАГО. Коридор базового тарифа расширили на 20%. Также изменился коэффициент возраста и стажа. Неопытным водителям его подняли с 1,8 до 1,87. Опытные и пожилые водители получили скидку до 7%.