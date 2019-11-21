Петербургское УФАС подозревает в сговоре три компании-поставщика

Петербургская антимонопольная служба возбудила дело в отношении трех поставщиков пищевых продуктов — АО «Артис-Детское питание», ООО «База Мария» и АО «Фирма Флоридан». Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Ранее эти компании уже упоминались в деле о заключении картельного соглашения в 2016-2018 годах при участии в 29-ти конкурсов на организацию питания детей в Колпинском районе Петербурга на сумму более 650 млн руб., сообщается на сайте УФАС.

Напомним, что летом сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Петербургу и Ленобласти провели обыски в администрации Колпинского района города. Оперативников интересовали тендеры на поставку продуктов питания в бюджетные учреждения.