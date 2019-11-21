В морском порту Новороссийска реконструируют причал нефтерайона Шесхарис

Ростовский филиал Главгосэкспертизы РФ выдал положительное заключение на строительство технологических трубопроводов и комплекса зданий пожарной части, а также на реконструкцию первого причала нефтерайона Шесхарис в морском торговом порту Новороссийска.

Как сообщили в ведомстве,на первом причале нефтерайона планируется реконструировать систему швартовно-отбойных сооружений, а также построить насосную станцию и технологические трубопроводы для откачки некондиционных светлых нефтепродуктов с причального комплекса в резервуарный парк Шесхариса. Проектируемые трубопроводы общей производительностью 180 куб. м/с проложат по существующим эстакадам и под землей.

Кроме того, на территории нефтеперевалочного терминала будет построена пожарная часть, которая будет включать в себя четырехэтажное пожарное депо на четыре пожарных автомобиля и иные сооружения. «Проектируемые объекты размещены на действующей площадке пожарной части, примыкающей к дороге общего пользования, что обеспечивает выезд к другим объектам нефтерайона Шесхарис», - сообщили в Главгосэкспертизе.

Отмечается, что нефтерайон Шесхарис построен на берегу Цемесской бухты Черного моря в 1964 году. Он является конечной точкой магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть», идущих от месторождений Западной Сибири, Азербайджана и Казахстана. Перевалочный комплекс расположен на территории Новороссийского морского торгового порта и предназначен для приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов на экспорт, а также поставок сырья на нефтеперерабатывающие заводы на Юге России.

С 2012 года оператор терминала - АО «Черномортранснефть» - реализует инвестиционный проект по реконструкции морской и береговой инфраструктуры перевалочного комплекса. Завершить работы по модернизации морских причалов и береговых сооружений планируется в 2025 году. Проектными организациями выступают ООО «Морское строительство и технологии», АО «Институт по проектированию магистральных трубопроводов», а также ЗАО «Проектный институт реконструкции и строительства объектов нефти и газа».

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в конце октября этого года было выдано положительное заключение на строительство резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов на площадке «Грушевая» перекачивающего комплекса «Шесхарис». До этого Ростовский филиал Главгосэкспертизы выдал положительное заключение на третий этап работ в нефтерайоне Шесхарис, предполагающий реконструкцию семи причалов, а также береговой части терминала. Там будет заменено изношенное оборудование, в том числе участки трубопроводов, запорная арматура, системы пожаротушения и т. д.

Дмитрий Михеенко