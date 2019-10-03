Выдано заключение на реконструкцию нефтерайона «Шесхарис» в Новороссийске

Ростовский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение на третий этап реконструкции нефтерайона «Шесхарис» в Новороссийском морском торговом порту, сообщает пресс-служба ведомства. В соответствии с проектом планируются работы по увеличению пропускной способности технологических трубопроводов причального комплекса с учетом повышения объемов перевалки нефти и нефтепродуктов в порту, а также необходимости приема судов большей грузоподъемности.

Реконструкция коснется семи причалов, а также береговой части терминала. Там будет заменено изношенное оборудование, в том числе участки трубопроводов, запорная арматура, системы пожаротушения и т. д.. Работы будут вестись без остановки перевалки грузов. Расширение терминала «Шесхарис» не планируется.

Финансирование реконструкции перевалочного комплекса будет производится за счет средств застройщика – ПАО «Новороссийский морской торговый порт».

Перевалочный комплекс «Шесхарис» расположен на берегу Цемесской бухты. Он обеспечивает транспортировку нефти с месторождений Западной Сибири, Азербайджана и Казахстана. В его состав входят резервуарный парк емкостью около 1,4 млн. куб. м., технологический тоннель с трубопроводами через Маркхотский хребет длиной 3,3 км и технологические трубопроводы протяженностью 79,4 км.

Андрей Ульченко