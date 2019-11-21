Утвержден бюджет Союзного государства России и Белоруссии на 2020 год

Парламентское собрание Союзного государства России и Белоруссии утвердило проект союзного бюджета на 2020 год, сообщается на сайте Госдумы. Доходы бюджета составили 5,5 млрд руб., расходы — 5,4 млрд руб.

«Хотелось бы, чтобы депутаты чувствовали свою ответственность и делали все, чтобы как можно более эффективно шло построение Союзного государства»,— заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сессия Парламентского собрания проходит в Санкт-Петербурге.

Профицит принятого бюджета на 2020 год составил 144,4 млн руб., доходы — 5,5 млрд руб., расходы — 5,4 млрд руб. Во время исполнения бюджета доходная часть может быть увеличена за счет поступлений от штрафных санкций, возмещения ущерба, возврата средств, полученных и не использованных в 2019 году.

Напомним, состоявшееся 19 ноября в Горках заседание Совета министров Союзного государства превратилось в семичасовой переговорный марафон. Перед его участниками стояла задача согласовать все «дорожные карты» по экономической интеграции, чтобы представить их на утверждение президентам, но добиться этого не удалось.

Подробнее о заседании — в материале “Ъ” «Россия и Белоруссия застыли над ''дорожными картами''».