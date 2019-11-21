Ирина Гехт поставила вопрос о необходимости ротации главных врачей

Первый вице-губернатора Челябинской области Ирина Гехт заявила о необходимости ротации главных врачей медучреждений. Сейчас в регионе прорабатывается вопрос о создании кадрового резерва в сфере здравоохранения.

«Я считаю, что у каждого главного врача должен быть резервист. Более того, наверное, как у военных, должна быть ротация главных врачей, то есть, отработав 3-5 лет на одном месте, двигаться на другое, чтобы не происходило того прорастания, которое порой у нас происходит и не во благо медицине. Посмотрим эту технологию, насколько это возможно, и конечно, обсудим с профессиональным сообществом»,– сообщила Ирина Гехт на пресс-конференции, посвященной задачам социальной политики в регионе.

Вопрос о необходимости ротации кадров обострился после истории в Миассе, которая, по словам вице-губернатора, «отрезвила всех». Как сообщал «Ъ-Южный Урал», главный врач городской больницы №2 Денис Маханьков, проработавший на посту девять лет, был уволен после проверки минздрава по факту неэтичного обращения с пациенткой.