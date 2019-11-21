Арбитражный суд не стал рассматривать иск о восстановлении Дома Веденеева

Арбитражный суд Башкирии отказал в рассмотрении иска Башкультнаследия о понуждении МУП «Служба заказчика и технадзора» Уфы и Инвестиционно-строительной компании «Эрмитаж» к исполнению обязательств по сохранению двух исторических памятников на улице Маркса в Уфе — «Дома, в котором помещалась типография газеты "Алга"» и «Дома Веденеева». На предварительных слушаниях 14 ноября суд решил, что дело не подсудно арбитражному суду, так как не связано с извлечением прибыли и не является экономическим спором, и направил заявление в Верховный суд Башкирии. Тот, в свою очередь, должен передать его по подсудности в районный суд, следует из материалов дела.

Здания, расположенные на улице Маркса в историческом центре Уфы, являются объектами культурного наследия. Дом, где располагалась типография, полностью принадлежит МУП. В Доме Веденеева мэрии принадлежит большая часть помещений площадью 3,7 тыс. кв. м. Еще четырьмя квартирами владеет ИСК «Эрмитаж», а нежилым помещением – физлицо Сергей Чуйкин, который также был привлечен к участию в деле в качестве соответчика.

Башкультнаследие хочет через суд обязать ответчиков разработать проекты работ по сохранению зданий, провести в течение полутора лет историко-культурную экспертизу и реставрацию. В июле сотрудники ведомства пришли к выводу, что оба особняка находятся в неудовлетворительном состоянии, им грозит частичное обрушение. В Доме Веденеева за последние шесть лет дважды случались крупные пожары — в 2012 и в июне 2018 года. Больше года здание стоит без крыши.

Влада Шипилова