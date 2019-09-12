И это все огнем

Управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии (Башкультнаследие) вступило в судебную тяжбу с мэрией Уфы за восстановление дважды горевшего памятника архитектуры — Дома Веденеева на улице Маркса, 15. Ведомство подало в арбитражный суд иск, в котором требует понудить администрацию разработать проект сохранения особняка и провести историко-культурную экспертизу. Те же требования предъявляются к инвестиционно-строительной компании «Эрмитаж», владеющей помещениями в соседнем здании-памятнике на улице Маркса, 13. В мэрии заявляют, что в бюджете денег на такие работы нет, а инвесторов объект не заинтересовал. Эксперты возмущены, что несмотря на общественный резонанс, власти до сих пор не сформировали программу сохранения культурного наследия Уфы.

Арбитражный суд Башкирии в понедельник зарегистрировал иск Башкультнаследия к МУП «Служба заказчика и технического надзора Уфы» и ООО «Инвестиционно-строительная компания „Эрмитаж”» (входит в московскую ГК «Кловер групп», принадлежит кипрской Aniack Holdings Ltd). Ведомство хочет через суд обязать муниципальное предприятие и частную компанию разработать проекты работ по сохранению двух зданий-памятников на улице Маркса — Дома Веденеева (№15) и «Дома, в котором помещалась типография газеты „Алга”» (№13), построенных в конце XIX века. Также управление просит понудить ответчиков к проведению в течение полутора лет историко-культурной экспертизы и работ по сохранению этих домов.

В заявлении Башкультнаследие ссылается на ФЗ №73 «Об объектах культурного наследия…», который обязывает пользователей зданий-памятников следить за их сохранностью.

Неоднократные призывы к мэрии в добровольном порядке выполнить эти работы успеха не принесли, отметили в управлении. В последний раз сотрудники Башкультнаследия проводили проверку состояния памятников в июле и пришли к выводу, что оба дома находятся в неудовлетворительном состоянии и им грозит частичное обрушение.

Дом Веденеева и «Дом, в котором помещалась типография газеты „Алга”» — трехэтажные здания, расположенные в исторической части города. Площадь Дома Веденеева — около 4 тыс. кв.м, второго особняка — 711 кв.м. Дом, где была типография, полностью принадлежит МУП. В Доме Веденеева мэрии принадлежит большая часть помещений, площадью 3,7 тыс. кв.м. Еще четырьмя квартирами общей площадью около 90 кв.м владеет ИСК «Эрмитаж», а нежилым помещением площадью около 68 кв.м — физлицо Сергей Чуйкин.

ИСК «Эрмитаж» привлечена соответчиком по иску. В 2006 году компания, связанная на тот момент с президентом «Росгосстраха» Данилом Хачатуровым (с 2017 года группа принадлежит ФК «Открытие»), объявляла о планах строительства в этом квартале ЖК «Кловер плаза» с гостиницей, торговым центром и офисами. Проект реализован не был.

К Сергею Чуйкину претензии Башкультнаследие в суде не предъявило.

В Доме Веденеева за последние шесть лет дважды случались крупные пожары — в 2012 и в июне 2018 года. Больше года здание стоит без крыши. Инвестора для восстановления особняка городские власти найти не могут.

Замглавы управления земельных и имущественных отношений мэрии Тамара Пушкарева сообщила, что у МУП «Служба заказчика и технадзора» есть предварительные эскизные разработки реставрации. «Но нет потенциала для проведения такого объема работ. Препятствием является и то, что у Дома Веденеева несколько собственников. ИСК «Эрмитаж» навстречу не идет. От своего проекта они отказались, а от права собственности не отказываются»,— отметила она.

В ИСК «Эрмитаж» и МУП вчера на телефонные звонки никто не ответил. ИСК «Эрмитаж», по данным kartoteka.ru, в 2018 году при выручке 1,5 млн руб. получила 48,7 млн руб. чистого убытка. МУП в 2018 году получило чистую прибыль 2,2 млн руб. при выручке 29,5 млн руб.

Ранее чиновники мэрии оценивали затраты на реставрацию зданий-памятников в диапазоне 30-50 тыс. руб. за 1 кв. м. Таким образом, приблизительную стоимость реставрационных работ домов на улице Маркса можно оценить в диапазоне 135-225 млн руб.

Главный редактор сайта «Хранители наследия» Константин Михайлов (Москва) полагает, что иск может замотивировать городские власти к поиску инвестора для восстановления домов. «Или хотя бы найти средства на какие-то первичные противоаварийные работы», — отметил он. «В последние месяцы Уфа стала все чаще упоминаться как зона бедствия для объектов культурного наследия. Только за последнюю неделю было два сообщения о разрушении памятников, а кроме того, — безобразная история со сносом Полежаевского пансиона, лишенного охранного статуса по иску Верховного суда республики. На общем фоне российских городов Уфа стала выделяться не в лучшую сторону»,— отметил собеседник.

Активист движения «Архзащита Уфы» Владимир Захаров уверен, что процесс восстановления архитектурного наследия города может сдвинуться с мертвой точки только при вмешательстве республиканских властей. «Если сверху стукнут кулаком, то городские власти найдут средства на реставрацию далеко не второстепенного объекта в историческом центре города. Но пока из администрации главы позиция по отношению к наследию Уфы озвучена не была»,— отметил он.

«С точки зрения закона Башкультнаследие поступает правильно: закон предусматривает ответственность за сохранность объектов культурного наследия за его владельцами, в данном случае — за городской администрацией, — отмечает предприниматель Юрий Киселев, специализирующийся на предоставлении услуг технического заказчика в строительстве. — Но проблема же не в том, что город не хочет реставрировать здание, а в том, что нужны деньги. Два года назад администрация предлагала Башкультнаследию сообща решить, какие здания-памятники нужно реконструировать в первую очередь. Но в управлении комплексного подхода к этой задаче нет».

Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин затруднился спрогнозировать перспективы иска. «Если с первой его частью, которая касается муниципального дома на Маркса, 13, все очевидно — собственник обязан обеспечить исполнение охранного обязательства, включая меры по сохранению объекта, то с домом на Маркса, 15 дело сложнее, поскольку он в собственности трех лиц. По этому объекту неясно, делима ли обязанность по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, то есть можно ли подготовить проектную документацию и организовать экспертизу отдельно по помещениям, а не по зданию целиком. Если нет, то гражданина Чуйкина, который не имеет статуса индивидуального предпринимателя, нужно привлекать в качестве соответчика, а спор рассматривать в суде общей юрисдикции»,— полагает эксперт.

Булат Баширов