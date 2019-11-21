В Краснодарском крае создан прибрежный природный комплекс «Ясенская коса»

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пописал постановление о присвоении части побережья Азовского моря в Приморско-Ахтарском районе статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения. Документ опубликован на официальном сайте краевой администрации.

В региональном правительстве подтвердили, что еще в 2017 году было разработано комплексное экологическое обследование части территории муниципалитета. После заключения госэкоэкспертизы было принято решение о создании природного комплекса «Ясенская коса» кластерного типа. Его общая площадь составила 2827,57 га.

Как сообщили в министерстве природы Краснодарского края, создание ООПТ установит особый режим охраны комплекса, будет обеспечен экологический баланс курорта, ограничена рубка леса, складирование мусора, осуществление вредных выбросов и строительство капитальных объектов.

Как писал “Ъ-Кубань”, до 2026 года на Кубани должно быть создано минимум 40 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). С 2015 года в крае создано семь ООПТ регионального значения (в Краснодаре, Кущевском и Туапсинском районах). Границы и режимы особой охраны утверждены для 138 памятников природы. В настоящее время идет работа по уточнению границ Агрийского, Абраусского и Туапсинского природных заказников. В Новороссийске утверждают границы и режимы особой охраны памятников природы «Озеро Абрау», «Озеро Лиманчик» и «Озеро Романтики». Всего в процессе оформления находятся 32 ООПТ регионального значения, в том числе «Болгарский остров» и «Киргизские плавни».

Василий Хитрых