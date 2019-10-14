За семь лет в Краснодарском крае создадут 40 новых памятников природы

До 2026 года на Кубани должно быть создано минимум 40 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев на совещании в краевой администрации.
По его словам, с 2015 года в крае создано семь ООПТ регионального значения (в Краснодаре, Кущевском и Туапсинском районах). Границы и режимы особой охраны утверждены для 138 памятников природы регионального значения.
В настоящее время идет работа по уточнению границ Агрийского природного заказника, которая должна завершиться до 1 декабря. Также идет работа по Абраусскому и Туапсинскому заказникам, в Новороссийске утверждают границы и режимы особой охраны памятников природы «Озеро Абрау», «Озеро Лиманчик» и «Озеро Романтики». Всего в процессе оформления находятся 32 ООПТ регионального значения, в том числе «Болгарский остров» и «Киргизские плавни».