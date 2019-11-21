Акции «Газпрома» подорожали на 3% на Московской бирже

На новостях о продаже 3,5% акций «Газпрома» обыкновенные акции газовой компании выросли на Московской бирже на 3,06%, до 255,59 руб. (по состоянию на 10:30), следует из данных торгов.

Ранее стало известно, что компания «Газпром газораспределение», подконтрольная «Газпрому», выставила на Московскую биржу 3,59% казначейский акций. Согласно данным закрытия вчерашних торгов, пакет может быть оценен в 211 млрд руб.

Об июльском размещении пакета — в материале “Ъ” «Акции "Газпрома" купил один крупный инвестор».