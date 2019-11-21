Премьер Молдавии заявил о готовности Москвы выдать Кишиневу кредит в $500 млн

Москва откроет кредитную линию для Кишинева на $500 млн, сообщил премьер-министр Молдавии Ион Кику на брифинге по итогам своего визита в Россию. По его словам, молдавское правительство возьмет кредит, «только если условия будут подходящими».

Премьер-министр заявил, что деньги планируется направить на инвестиционные проекты. Он добавил, что вскоре вылетит в Лондон, где попытается «договориться об инвестициях в инфраструктуру», а также пообещал превратить страну «в стройплощадку».

Кроме того, по его словам, молдавской делегации удалось договориться о расширении списка товаров, которые можно ввозить в Россию без пошлин. «Это позволит покрыть примерно 70% номенклатурного списка молдавских товаров, экспортируемых в Россию»,— сказал он (цитата по NewsMaker). Господин Кику добавил, что получил «принципиальное согласие» России сохранить беспошлинный ввоз товаров для Молдавии и после 1 января 2020 года.

Напомним, премьер Молдавии провел переговоры с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым 20 ноября. Первый за последние семь лет визит главы молдавского правительства в Россию должен был показать, что сложный период в двусторонних отношениях закончился, и началось их улучшение. Это было продемонстрировано: домой господин Кику увез существенную скидку на газ — с нового года цена для Молдавии составит $173 за 1 тыс. куб. м против $235, которые страна платила в текущем году.

Подробнее — в материале “Ъ” «Россия берет Молдавию на поддержание».