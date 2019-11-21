Депутаты одобрили почти всех кандидатов в замглавы Республики Алтай

Депутаты парламента Республики Алтай утвердили четырех из пяти кандидатов, претендующих на должности заместителей главы региона Олега Хорохордина. Соответствующие решения приняты на сессии в четверг.

Все кандидатуры были представлены господином Хорохординым. Парламентарии согласовали назначение на пост первого зампреда правительства бывшего вице-премьера региона Алексея Тюхтенева и новокузнецкого бизнесмена Виталия Махалова, на должность зампреда — Ольгу Завьялову и Ирину Лозовую, которые занимали этот же пост при бывшем главе региона Александре Бердникове.

При этом депутаты не утвердили кандидатуру Анатолия Донского. Против назначения проголосовали 24 из 41 депутата. Повторное голосование проведут на следующей сессии парламента.

О том, кто будет заместителями Олега Хорохордина, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Преемственный покой»

Юлия Сасевич