Социальные программы ММК – инвестиции в развитие

За девять месяцев 2019 года в Группе компаний Магнитогорского металлургического комбината на реализацию социальных программ и благотворительность было направлено почти 1,8 млрд рублей.



ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» является социально ориентированным предприятием. Комбинат и организации, входящие в Группу ПАО «ММК» добровольно принимают на себя обязательства по социально ответственному поведению в отношении жителей Магнитки и Уральского региона, активно участвуют в развитии инфраструктуры города и прилегающих районов, объектов культуры и спорта, оказывают поддержку общественным объединениям, проводят в городе масштабные мероприятия культурной и спортивной направленности.

В социальных программах ПАО «ММК» серьезное внимание уделяется поддержке ветеранов, инвалидов и других малообеспеченных категорий граждан. В январе – сентябре текущего года Группой ММК на социальную поддержку пенсионеров и инвалидов было направлено 338 млн рублей, из которых 252 млн составила доля материнской компании.

Другое важное направление социальной работы – охрана здоровья работников. Комплексная система работы в этом направлении нацелена на снижение уровня заболеваемости работников ПАО «ММК». Она охватывает множество направлений: повышение качества медицинских услуг в АНО «Центральная Клиническая Медико-санитарная часть», профилактическую работу по предупреждению заболеваний через сеть цеховых здравпунктов и заводскую поликлинику, вакцинацию и выдачу витаминов. Всего за январь – сентябрь 2019 года на реализацию медицинских программ в Группе ОАО «ММК» было израсходовано 345,5 млн рублей.

Для сохранения здоровья работников большое значение имеет своевременное санаторно-курортное лечение и оздоровление работников в санаториях и домах. За 9 месяцев текущего года Группа ПАО «ММК» направила на эти цели около 300 млн рублей. Еще свыше 46 млн рублей было выделено на организацию детского отдыха и компенсацию стоимости путевок в детские загородные оздоровительные центры.

Формирование у работников потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом - также одно из приоритетных направлений социальной работы в Группе ММК. В январе – сентябре 2019 года на формирование принципов здорового образа жизни, проведение спортивных мероприятий и содержание спортивных объектов было израсходовано более 100 млн рублей. На проведение культурно-массовой работы и содержание Дворцов культуры за девять месяцев текущего года выделено 95 млн рублей. Затраты компании на организацию горячего питания работников за отчетный период составили 46,6 млн рублей. Свыше 80 млн рублей было потрачено на реализацию жилищных, молодежных, образовательные программ и другие добровольные социальные обязательства.

Суммарные затраты на реализацию социальных программ и благотворительность по Группе ММК за девять месяцев 2019 года составили свыше 1785,4 млн рублей, из которых 1267,3 млн рублей пришлось на Магнитогорский металлургический комбинат. Финансируя социальные программы, ПАО «ММК» в долгосрочной перспективе создает надежную основу для дальнейшего развития Магнитогорска и всего Уральского региона.