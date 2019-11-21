В Уфе впервые показали зрителям «И это все Роберт»

19 ноября в Уфе, в торгово-культурном центре «УЛЬТРА» видеосервис START и съемочная группа сериала впервые показали зрителям драму «И это все Роберт». Место презентации фильма выбрано неслучайно – в этом торговом центре было снято несколько сцен из сериала. Гостям вечера показали два эпизода проекта, также у зрителей была возможность задать вопросы создателям.

Представили картину актеры Александр Сергеев, Рамиль Сабитов, Марат Хасанов, Юлия Рудина, Тимур Фахрудинов, Анна Бурмистрова-Ривкина, режиссер-постановщик Андрей Линич, автор идеи и генеральный продюсер Марат Ахметшин, оператор-постановщик Рияз Исхаков, художник Альберт Нестеров. Модератором вечера выступил кинокритик и программный директор фестиваля «Пилот» Егор Москвитин.

«И это все Роберт» - один из немногих региональных проектов, который был отобран для участия во внеконкурсной программе крупнейшего фестиваля российских сериалов «Пилот». Фильм произведен киностудией «Уральский кинопарк» по заказу Городского телеканала UTV и компании «Уфанет».

21 ноября эксклюзивная премьера сериала состоится на видеосервисе START, который купил права на картину. Получить две недели бесплатного доступа ко всему контенту платформы и посмотреть «И это все Роберт» можно, введя промокод ROBERT на сайте start.ru.

По сюжету Роберт Богданов (Александр Сергеев) работает учителем физики в обычной провинциальной школе. Он терпит насмешки учеников и живет от зарплаты до зарплаты. Став случайным соучастником ограбления платежного терминала и убийства наркодилера, Роберт попадает под прицел сразу с двух сторон. Теперь его ищет полиция, а также безжалостный криминальный авторитет Хан (Рамиль Сабитов), полностью контролирующий улицы города. В довершение этих проблем, его дочери требуется срочная операция в Израиле, которая простому учителю не по карману. Законные способы получить деньги исчерпаны. Остаются только… законы физики.

«Очень приятно, что премьера нашего сериала состоится именно на START – видеосервисе, который активно развивает российский кинематограф. Мы ждем, что наше кино найдет своего зрителя и START нам сможет в этом помочь», – делится продюсер проекта Тимур Абдуллин.

«И ЭТО ВСЁ РОБЕРТ»

Жанр: драма, криминал, экшн

Формат: 8 серий

Хронометраж серий: 42-44 минуты

Режиссер: Андрей Линич

Авторы сценария: Айдар Акманов, Дмитрий Резаев, Андрей Линич, Марат Ахметшин

Генеральный продюсер: Марат Ахметшин

Продюсеры: Рияз Исхаков, Тимур Абдуллин

Оператор-постановщик: Рияз Исхаков

В ролях: Александр Сергеев, Марат Хасанов, Полина Зиновьева, Рамиль Сабитов, Наталья Панова, Александр Гришин, Борис Хасанов, Андрей Афанасьев, Роман Богданов, Юлия Рудина, Вано Миранян, Александра Березовец-Скачкова, Владислав Ветров, Екатерина Василенко, Анна Бурмистрова-Ривкина, Эдуард Галеев.

Возрастное ограничение 18+