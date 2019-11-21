21 ноября, четверг
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

приложение

партнерский проект

Подробно

Инновациями АО «БЭСК» заинтересовалось Сколково

Делегация Сколково во время посещения ЦУС ООО «Башкирэнерго»

Делегация Сколково во время посещения ЦУС ООО «Башкирэнерго»

20 ноября группу компаний АО «БЭСК» посетила делегация Московской школы управления Сколково во главе с руководителем направления «Электроэнергетика» Центра энергетики Сколково Алексеем Хохловым. В состав делегации также вошли представители немецкого энергетического агентства Dena, администрации г. Нефтекамска и Нефтекамского межрайонного предприятия электрических сетей.


Гости провели встречу с руководством АО «БЭСК», посетили Центр управления сетями (ЦУС) ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго», где в ходе презентации ознакомились с передовыми технологиями Башкирской электросетевой компании, прежде всего с проектом Smart grid, который в данный момент успешно реализуют башкирские электросетевики в рамках комплексной реконструкции распределительных сетей г. Уфы. В ЦУС гостям были продемонстрированы работа диспетчерской службы, технический функционал, позволяющий выполнять весь комплекс работ с «умными» сетями, макет пилотного района проекта Smart grid, а также ячейки для трансформаторных подстанций собственного производства, собранные на базе дочернего предприятия АО «БЭСК» – ООО «БЭСК Инжиниринг».

Во время презентации руководители профильных подразделений АО «БЭСК» подробно рассказали гостям о модернизации электросетевого комплекса г.Уфы с применением элементов Smart grid, внедрении автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии и ERP-системы управления бизнес-процессами. Кроме того, программа визита включала посещение сборочного цеха ООО «БЭСК Инжиниринг» и реконструированных объектов Smart grid.

По словам Алексея Хохлова, Центр энергетики Сколково совместно с агентством Dena работает над проектом по развитию энергоменеджмента в муниципалитетах, одним из которых является город Нефтекамск.

– Мы много раз слышали о проекте Smart grid и очень рады, что появилась такая возможность узнать о нем из первых уст,– поделился он.– Нужно понять, за счет чего и какие эффекты удалось достичь в рамках данного проекта в Уфе, чтобы посмотреть, насколько это применимо для Нефтекамска и других муниципалитетов. Помимо этого, нам как Энергоцентру, интересно сравнить мировые тренды в части развития электроэнергетики с российскими, несмотря на разные существующие условия. В этом плане пример Башкирской электросетевой компании весьма интересен и увидеть воочию, как цифровые технологии здесь воплощаются в жизнь, очень полезно.

Печать

Все материалы

Башкирская электросетевая компания

АО «БЭСК» приняло участие в ярмарке вакансий УГАТУ

Инновациями АО «БЭСК» заинтересовалось Сколково

Дочерние предприятия АО «БЭСК» к зиме готовы

АО «БЭСК» и ПАО «МОЭСК» обменялись опытом оперативно-технологического управления сетями

В электрических сетях группы компаний АО «БЭСК» успешно провели первые плавки гололеда

Белорецкие электросетевики ООО «Башкирэнерго» успешно справились с последствиями снегопада

Рекомендуем

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

партнерский проект

партнерский материал

Профиль пользователя