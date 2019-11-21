Инновациями АО «БЭСК» заинтересовалось Сколково

Делегация Сколково во время посещения ЦУС ООО «Башкирэнерго»

20 ноября группу компаний АО «БЭСК» посетила делегация Московской школы управления Сколково во главе с руководителем направления «Электроэнергетика» Центра энергетики Сколково Алексеем Хохловым. В состав делегации также вошли представители немецкого энергетического агентства Dena, администрации г. Нефтекамска и Нефтекамского межрайонного предприятия электрических сетей.

Гости провели встречу с руководством АО «БЭСК», посетили Центр управления сетями (ЦУС) ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго», где в ходе презентации ознакомились с передовыми технологиями Башкирской электросетевой компании, прежде всего с проектом Smart grid, который в данный момент успешно реализуют башкирские электросетевики в рамках комплексной реконструкции распределительных сетей г. Уфы. В ЦУС гостям были продемонстрированы работа диспетчерской службы, технический функционал, позволяющий выполнять весь комплекс работ с «умными» сетями, макет пилотного района проекта Smart grid, а также ячейки для трансформаторных подстанций собственного производства, собранные на базе дочернего предприятия АО «БЭСК» – ООО «БЭСК Инжиниринг».

Во время презентации руководители профильных подразделений АО «БЭСК» подробно рассказали гостям о модернизации электросетевого комплекса г.Уфы с применением элементов Smart grid, внедрении автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии и ERP-системы управления бизнес-процессами. Кроме того, программа визита включала посещение сборочного цеха ООО «БЭСК Инжиниринг» и реконструированных объектов Smart grid.

По словам Алексея Хохлова, Центр энергетики Сколково совместно с агентством Dena работает над проектом по развитию энергоменеджмента в муниципалитетах, одним из которых является город Нефтекамск.

– Мы много раз слышали о проекте Smart grid и очень рады, что появилась такая возможность узнать о нем из первых уст,– поделился он.– Нужно понять, за счет чего и какие эффекты удалось достичь в рамках данного проекта в Уфе, чтобы посмотреть, насколько это применимо для Нефтекамска и других муниципалитетов. Помимо этого, нам как Энергоцентру, интересно сравнить мировые тренды в части развития электроэнергетики с российскими, несмотря на разные существующие условия. В этом плане пример Башкирской электросетевой компании весьма интересен и увидеть воочию, как цифровые технологии здесь воплощаются в жизнь, очень полезно.