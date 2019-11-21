Дмитрий Медведев рассказал единороссам о резонансном случае на Алтае

Премьер-министр России и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев призвал чиновников и партийцев вести работу с населением на всех уровнях, сообщили в его пресс-службе. Господин Медведев привел в пример резонансный случай, произошедший с ним в ноябре во время рабочей поездки в Сибирь.

«Я был в Алтайском крае, там женщина (жительница села Санниково Татьяна Кадукина.— “Ъ”) подошла, у которой горячей воды нет и отопление не работает нормально. Понятно, что я нажал кнопку какую-то и все это заиграло, заработало — и деньги нашлись, и решения нашлись,— сказал Дмитрий Медведев, выступая на встрече с общественными деятелями.— Так можно, но я же не могу дотянуться до всех, и президент не может, и министр не может, поэтому это работа, которая должна вестись на всех уровнях».

Господин Медведев напомнил чиновникам и членам «Единой России», что «работа по защите прав граждан – наша общая задача». «Чтобы не получалось так, как очень часто у нас получается: люди стараются пробиться со своей позицией сразу наверх, поскольку на региональном, муниципальном уровне не получают никакого отклика или, наоборот, просто в сторону их отправляют и никак на это не реагируют»,— добавил премьер-министр.

Напомним, 13 ноября Дмитрий Медведев во время своего рабочего визита в Сибирь посетил село Санниково. К нему обратилась Татьяна Кадукина, которая попросила помочь с давней проблемой: с 2016 года в трех многоквартирных домах села нет горячей воды, несмотря на имеющееся решение суда. После визита премьер-министра Следственный комитет России начал проверку информации об отсутствии горячей воды. В свою очередь губернатор Алтайского края Виктор Томенко решил выделить из краевого бюджета 20-25 млн руб. на восстановление горячего водоснабжения села.

Илья Галагуз