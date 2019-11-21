Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель. Заседание комиссии, где будут рассмотрены показатели, планируется на декабрь.

Согласно проекту, объем пенсионных взносов в системе возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022-м, 2,2 трлн в 2023-м и 3 трлн в 2024 году. Ежегодный приток новых денег в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) на ГПП составит 0,6–0,8 трлн руб. в 2022–2024 годах, следует из прогноза министерства.

Кроме того, по базовому прогнозу Минэкономики, также вырастет зарплатный фонд работников с 29,5 трлн руб. в 2022 году до 34,1 трлн в 2024-м. По планам министерства россияне добровольно в среднем будут отчислять 2–2,3% со своих зарплат на пенсионные накопления.

Напомним, ранее ЦБ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план. Пенсионная схема была предложена в рамках негосударственного пенсионного обеспечения, участие в ней будет добровольным. Размер взноса участник схемы сможет определить сам, при желании он сможет сменить НПФ без потери дохода от инвестиций.

О том, почему не стоит ждать большого количества участников этой схемы, читайте в материале “Ъ” «Будущих пенсионеров поддержали планами».