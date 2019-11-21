Forbes составил рейтинг директоров-капиталистов

Forbes представил рейтинг российских руководителей, которые владеют акциями своих компаний и пакеты которых оцениваются наиболее высоко.

Топ-20 российских топ-менеджеров с пакетами акций:

Александр Дюков (СИБУР, заместитель председателя совета директоров, бывший президент, оценка пакета $472 млн); Дмитрий Конов (СИБУР, председатель правления, $411 млн); Иван Стрешинский (Холдинговая компания ЮэСэМ, генеральный директор USM Management, $397 млн); Владимир Рашевский (СУЭК, генеральный директор, председатель правления, $308 млн); Дмитрий Гусев (Совкомбанк, председатель правления, $116 млн); Максим Басов («Русагро», генеральный директор, $107 млн); Игорь Сечин («Роснефть», главный исполнительный директор, $88 млн); Сергей Мальцев (Globaltrans, председатель совета директоров, бывший генеральный директор, $59 млн); Виталий Несис (Polymetal, главный исполнительный директор, $50 млн); Виктор Герасименко («Куйбышевазот», председатель совета директоров, бывший генеральный директор, $45,1 млн); Сергей Когогин (КамАЗ, генеральный директор, $44,9 млн); Дмитрий Гришин (Mail.ru Group, председатель совета директоров, бывший главный исполнительный директор, $44 млн); Андрей Савельев (РЕСО, президент, $41 млн); Владимир Чирахов («Детский мир», генеральный директор, $19 млн); Михаил Шамолин (АФК «Система», член совета директоров, бывший президент, $9,8 млн); Михаил Осеевский («Ростелеком», президент, председатель правления, $5,9 млн); Ян Дюннинг («Магнит», президент, генеральный директор, $5,4 млн); Андрей Дубовсков (АФК «Система», президент, председатель правления, $4,7 млн); Герман Греф (Сбербанк, президент, председатель правления, $2,6 млн); Виталий Савельев («Аэрофлот», генеральный директор, $2,2 млн).

В двадцатку списка вошли действующие руководители и бывшие, которые после ухода с руководящих постов, продолжили работу в совете директоров, и их пакеты не превышают 10% уставного капитала. Для оценки публичных компаний были взяты котировки на 22 октября 2019 года.