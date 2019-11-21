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Forbes составил рейтинг директоров-капиталистов

Forbes представил рейтинг российских руководителей, которые владеют акциями своих компаний и пакеты которых оцениваются наиболее высоко.

Топ-20 российских топ-менеджеров с пакетами акций:

  1. Александр Дюков (СИБУР, заместитель председателя совета директоров, бывший президент, оценка пакета $472 млн);
  2. Дмитрий Конов (СИБУР, председатель правления, $411 млн);
  3. Иван Стрешинский (Холдинговая компания ЮэСэМ, генеральный директор USM Management, $397 млн);
  4. Владимир Рашевский (СУЭК, генеральный директор, председатель правления, $308 млн);
  5. Дмитрий Гусев (Совкомбанк, председатель правления, $116 млн);
  6. Максим Басов («Русагро», генеральный директор, $107 млн);
  7. Игорь Сечин («Роснефть», главный исполнительный директор, $88 млн);
  8. Сергей Мальцев (Globaltrans, председатель совета директоров, бывший генеральный директор, $59 млн);
  9. Виталий Несис (Polymetal, главный исполнительный директор, $50 млн);
  10. Виктор Герасименко («Куйбышевазот», председатель совета директоров, бывший генеральный директор, $45,1 млн);
  11. Сергей Когогин (КамАЗ, генеральный директор, $44,9 млн);
  12. Дмитрий Гришин (Mail.ru Group, председатель совета директоров, бывший главный исполнительный директор, $44 млн);
  13. Андрей Савельев (РЕСО, президент, $41 млн);
  14. Владимир Чирахов («Детский мир», генеральный директор, $19 млн);
  15. Михаил Шамолин (АФК «Система», член совета директоров, бывший президент, $9,8 млн);
  16. Михаил Осеевский («Ростелеком», президент, председатель правления, $5,9 млн);
  17. Ян Дюннинг («Магнит», президент, генеральный директор, $5,4 млн);
  18. Андрей Дубовсков (АФК «Система», президент, председатель правления, $4,7 млн);
  19. Герман Греф (Сбербанк, президент, председатель правления, $2,6 млн);
  20. Виталий Савельев («Аэрофлот», генеральный директор, $2,2 млн).

В двадцатку списка вошли действующие руководители и бывшие, которые после ухода с руководящих постов, продолжили работу в совете директоров, и их пакеты не превышают 10% уставного капитала. Для оценки публичных компаний были взяты котировки на 22 октября 2019 года.

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