Глава Республики Алтай не будет кардинально менять структуру правительства

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин не планирует кардинальных изменений в структуре регионального правительства. «Я принял решение кардинально не менять структуру, будет частичное переформатирование, будет частично изменена структура аппарата, увеличение численности сотрудников не планируется»,— сказал господин Хорохордин, выступая на сессии республиканского парламента в четверг.

Через две недели после своего назначения на должность врио главы региона Олег Хорохордин заявил, что из структуры правительства исключат дублирующие функции и проведут оптимизацию расходов. После победы на губернаторских выборах в сентябре этого года он анонсировал структурные изменения, которые будут касаться эффективности работы правительства.

О том, кто будет заместителями Олега Хорохордина, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Преемственный покой»

Юлия Сасевич