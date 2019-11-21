Власти Сахалина завершили реорганизацию с ориентацией на кремлевскую модель

Депутаты думы Сахалинской области в четверг, 21 ноября, приняли изменения в устав региона и ряд законов субъекта, касающихся структуры островной исполнительной власти, передает корреспондент “Ъ” из зала заседания. Эти поправки стали формальной точкой в масштабной реформе управления регионом, которую в течение полугода продолжает новый губернатор Валерий Лимаренко. Помимо переименования и переформатирования министерств и ведомств глава региона серьезно усилил «внутриполитический блок» своего кабинета.

«Мы завершили работу над структурой правительства. Самое главное изменение — мы создаем администрацию губернатора и правительства. Фактически это будет орган, который будет специально заниматься развитием муниципальных образований. Это полная аналогия того, что существует администрация президента Российской Федерации, которая занимается с губерниями, с республиками. Мы хотим заниматься местным самоуправлением», — объяснил губернатор нововведения, выступая в региональном парламенте. Новый орган будет отвечать за работу с населением, СМИ и местной властью.

Кто возглавит новую структуру, пока неизвестно, ранее внутреннюю политику в области курировал вице-губернатор Сергей Будкин, но он ушел в отставку 13 ноября. Местные СМИ не исключают, что место первого вице-губернатора может получить Сергей Байдаков, ранее работавший префектом Центрального административного округа Москвы, а теперь занимающий на Сахалине должность зампреда правительства (курирует социально-экономическое развитие и работу с муниципалитетами).

В новую структуру войдут, в частности, министерства госуправления, блок внутренней политики, структуры, ответственные за работу со СМИ, подготовку проектов законодательных актов. Курировать работу будет первый вице-губернатор, напрямую подчиненный главе региона. Все вопросы, связанные с функционированием социальной сферы и экономическим развитием региона, теперь напрямую заведены в зону ответственности областного правительства. Также произошли перемены, в основном связанные с перераспределением обязанностей или объединением ведомств. В контексте этой работы, например, в нефтегазовом регионе появилось свое министерство энергетики. До сих пор единственным органом, работающим в этой сфере, было агентство по электроэнергетике и газификации, ответственное главным образом за своевременную «разводку» газовых сетей по населенным пунктам.

Разделение по аналогии с федеральными структурами исполнительной власти на «хозяйственников» и «политиков» является для Сахалинской области своего рода революцией — еще пять лет назад губернатор Александр Хорошавин, приговоренный к 13 годам колонии строго режима за получение крупных взяток, возглавлял и правительство, и регион. Его преемник Олег Кожемяко разделил свои полномочия, введя должность председателя правительства, но при этом лично руководил всеми процессами в регионе — от ремонта крыш до подписания соглашений о сотрудничестве с крупными компаниями. Господин Лимаренко довел распределение полномочий до логического завершения, серьезно делегировав ответственность за развитие социальной сферы и экономики председателю правительства.

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск