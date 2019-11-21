«Трезвая Россия» попросила Минздрав запретить продажу табака около школ

Организация «Трезвая Россия» предложила Минздраву запретить продажу табака в радиусе километра от школ. Об этом говорится в письме министру здравоохранения Веронике Скворцовой, с которым ознакомилось «РИА Новости». В документе говорится о систематических фактах правонарушений среди продавцов табачной продукции.

Помимо школ «Трезвая Россия» просит оградить от продажи табака медицинские и иные социальные учреждения. «Прошу также уведомить региональные министерства здравоохранения о новой угрозе с целью проведения дополнительной профилактики пагубных явлений среди молодежи»,— говорится в письме.

Ранее «Трезвая Россия» предложила создать единый регулятор для табачного рынка. Новое ведомство, согласно данным СМИ, получит название Ростабак.

По мнению авторов проекта, создание единого регулятора позволит эффективнее решать проблемы отрасли, в том числе с качеством сырья. Минздрав сообщил изданию, что готов изучить инициативу и привлечь к ней экспертное сообщество.