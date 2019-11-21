У «Джокера» может появиться продолжение

Фильм режиссера Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли может получить продолжение, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники. Играть в картине про злодея из вселенной DC должен будет господин Феникс.

Источники говорят, что режиссер предложил разработать сценарии с оригинальными историями персонажей DC. А у киностудии Warner Bros. есть варианты продолжения ленты с участием Хоакина Феникса. Представители студии и Тодда Филлипса от комментариев отказались.

Издание Deadline утверждает, что никакие переговоры пока не велись.

В сентябре лента получила главный приз Венецианского фестиваля — «Золотого льва». При этом фильм вызвал и критические отзывы.

О причинах противоречивой реакции — в материале “Ъ” «Человек, который смеется последним».