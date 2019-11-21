«Яндекс», Rambler Group и ivi заинтересовались трансляцией Лиги чемпионов

«Яндекс», Rambler Group и ivi могут стать конкурентами «Газпром-медиа» в переговорах за право получить права на трансляцию матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, сообщило РБК несколько источников. Стоимость контракта на три сезона может достичь €200 млн.

Представители «Яндекса» и Rambler Group отказались от комментариев. В онлайн-кинотеатре ivi комментарии не предоставили. В UEFA заявили, что, когда будет подписан контракт, информация об этом появится на сайте ассоциации.

Ранее ivi купил у «Газпром-медиа» права на показ Российской премьер-лиги, Лиги чемпионов и Лиги Европы по футболу, также в сделку вошли права на показ в интернете пакета спортивных и развлекательных каналов холдинга.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Ivi купил спортивный контент у "Газпром-медиа"».