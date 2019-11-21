США анонсировали прибытие танкера с американским газом на Украину

Американский сжиженный природный газ направляется на Украину, объявили в посольстве США в этой стране. Танкер с СПГ прибыл в Свиноуйсьце (Свиноустье) — там в Балтийском море расположен польский терминал.

«Еще один шаг в оказании Украине помощи в обретении энергетической независимости»,— сказали в диппредставительстве.

Ранее польская PGNiG подписала соглашение с украинским трейдером ЭРУ на поставку одного танкера со сжиженным газом — груз по польской системе газопроводов будет направлен на Украину. По оценке “Ъ”, цена газа будет существенно выше, чем текущие закупки «Нафтогаза» в Европе.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Украина дождалась американского газа».