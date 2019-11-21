Мособлсуд назвал причину сбоя в работе электронного делопроизводства

В Мособлсуде объяснили сбои в работе электронного судебного делопроизводства обновлением системы ПО, об этом РБК рассказали в пресс-службе суда. Ранее Telegram-канал «Незыгарь» сообщал, что массовый сбой системы произошел во многих подмосковных судах.
«Сейчас на сайтах судов производятся работы по обновлению программного обеспечения»,— заявили в пресс-службе суда. Теперь раздел судебного делопроизводства на сайтах судов Подмосковья доступен.
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