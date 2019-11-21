В РЖД нашли замену Александру Мишарину

Как стало известно “Ъ”, на место ушедшего на пенсию первого заместителя гендиректора ОАО РЖД Александра Мишарина пришел глава ООО «РЖД Интернешнл» Сергей Павлов, возглавлявший дочернюю структуру холдинга в течение шести лет.

Официально бывший губернатор Свердловской области Александр Мишарин покинул компанию 15 ноября. Он потомственный железнодорожник. С 1981 года с небольшими перерывами работал на Свердловской железной дороге, в 2002-2004 годы — начальник СвЖД. С 2004 года работал в Министерстве транспорта РФ. В 2009 году стал губернатором Свердловской области. В декабре 2011 года во время поездки на север региона попал в аварию, получил тяжелые травмы. В мае 2012 года президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Александра Мишарина, его сменил Евгений Куйвашев.

Александр Мишарин с декабря 2012 года был назначен первым вице-президентом ОАО «РЖД», с ноября 2017 года он занял пост первого заместителя гендиректора компании. В холдинге господин Мишарин курировал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Казань (сейчас проект бессрочно отложен, решено строить ВСМ Санкт-Петербург—Москва—Нижний Новгород).

Подробнее о том, кто сменит Александра Мишарина на посту, читайте в материале

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