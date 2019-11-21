Групповой этап Евро-2020

Группа A: Италия, корзина 2, корзина 3, корзина 4

Группа B: Бельгия, Россия, Дания, корзина 4

Группа C: Украина, Нидерланды, корзина 3, корзина 4

Группа D: Англия, корзина 2, корзина 3, корзина 4

Группа E: Испания, корзина 2, корзина 3, корзина 4

Группа F: Германия, корзина 2, корзина 3, корзина 4

Составы корзин на жеребьевке Евро-2020

Корзина 1: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина.

Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Нидерланды, Россия.

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия.

Корзина 4: Уэльс, Финляндия, четыре победителя play-off Лиги наций.

Play-off Лиги наций

Ниша A: Исландия, три команды из Лиги C.

Ниша B: Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия.

Ниша C: Шотландия, Норвегия, Сербия, команда из Лиги C.

Ниша D: Грузия, Северная Македония, Косово, Белоруссия.

По итогам жеребьевки play-off Лиги наций следующие команды из Лиги C — Болгария, Израиль, Англия, Румыния — будут распределены в нишу A и нишу С.

Жеребьевка play-off Лиги наций пройдет 22 ноября. Мини-турниры ниш Лиги наций будут проходить по кубковой системе — 26 марта пройдут матчи 1/2 финала, 31 марта — финалы. Победители квалифицируются в финальную часть Евро-2020.

Жеребьевка группового этапа Евро-2020 пройдет 30 ноября. Финальная часть Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

Cборные из стран, имеющих статус хозяек чемпионата, проведут два или три матча в группе на своем поле.