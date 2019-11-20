Помощник Кадырова: власти Чечни не требуют извинений, а «объясняют традиции» народа

Власти Чечни не требуют у блогеров извинений перед народом республики, заявил в интервью «Кавказ. Реалии» директор государственной телерадиокомпании «Грозный» и помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев. Человеку, который допустил некорректное высказывание, не угрожают, а просто объясняют «древние правила поведения» чеченского народа, после чего он самостоятельно принимает решение, рассказал господин Дудаев.

«Мы никого не заставляем извиняться. Мы не можем по закону кого-то заставить извиниться или потребовать извиниться. Мы многонациональная страна, много разных наций проживают в России, у каждой — свои обычаи, традиции, устои. И часто получается так, что определенный человек не знает какие-то рамки, традиции, обычаи определенного народа и может что-то сказать, что-то сделать»,— сказал господин Дудаев.

По его словам, представители власти Чечни могут позвонить человеку, допустившему некорректное высказывание. «Уважаемый такой-то, по традициям и обычаям нашего народа, по нашим древним правилам поведения вы подобными действиями или подобными словами задеваете честь и достоинство нашего народа, это нам не нравится. И, чтобы впредь вы не повторяли такие ошибки, объясняем свои традиции»,— привел помощник главы Чечни пример подобной беседы.

Господин Дудаев добавил, что «человек понимает, что он задел честь народа, и решает сам, что надо извиниться перед народом». Если человек «не воспринимает» объяснения, на него подают в суд, уточнил Ахмед Дудаев.

Свои извинения чеченскому народу и лично Рамзану Кадырову за последнее время принесли несколько видеоблогеров. Так, за пародию на господина Кадырова и музыканта Тимати, 14 ноября извинился рэпер Саша Тилэкс (Александр Смирнов). Неделей ранее свои извинения народу республики принес британский YouTube-блогер bald and bankrupt, перед этим назвавших чеченок «цыпочками». Прощения у господина Кадырова просили и двое комментаторов аккаунта Instagram Chp_Chechenya, раскаявшиеся за то, что «писали всякие гадости».