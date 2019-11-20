Суд отклонил апелляцию на арест фигуранта «московского дела» Малышевского

Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест фигуранта дела о массовых протестах накануне выборов в Мосгордуму Эдуарда Малышевского, сообщил “Ъ” адвокат Александр Альдаев. В апелляционной жалобе, по словам господина Альдаева, он указывал суду на «грубейшие нарушения со стороны следствия», однако «суд не стал учитывать доводы защиты».

«Дело в том, что Малышевского арестовали и поместили в СИЗО 30 августа на основании того, что с 12 августа он якобы находился под подпиской о невыезде,— сообщил господин Альдаев.— Но о своей подписке о невыезде и о том, что он объявлен в розыск, Эдуард узнал от меня, когда я вступил в дело 30 августа. Никаких документов ранее мой доверитель не подписывал и на встрече со следователем не присутствовал». Кроме того, господин Альдаев отметил, что «суду понадобилось менее минуты, чтобы вынести решение по апелляционной жалобе». «Судья вернулась из совещательной комнаты с готовым решением мгновенно, несмотря на то что по закону на основании грубого нарушения, допущенного на этапе следствия, мера пресечения должна быть изменена»,— считает адвокат.

Напомним, Эдуард Малышевский обвиняется в применении насилия к представителю власти на несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве. По версии следствия, Эдуард Малышевский после задержания выбил окно автозака, которое упало на полицейского Дмитрия Астафьева. На первом заседании Тверского суда, который рассматривает данное дело, господин Астафьев сообщил, что «не видел, кто выбивал окно», а два свидетеля, также полицейские, показали, что не уверены в совершении преступления именно Эдуардом Малышевским. Следующее заседание по существу состоится 29 ноября.

Подробнее об акции 27 июля — в материале “Ъ” «Политический субботник».

О протестах в Москве и их последствиях — в материалах “Ъ”.

Павел Бобков