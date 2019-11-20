В Краснодаре построят логистический центр площадью 300 тысяч квадратных метров

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев анонсировал строительство в кубанской столице логистического центра площадью 300 тыс. кв. м. Создание площадки он обсудил в среду, 20 ноября, с генеральным директором компании «Вайлдберриз» Татьяной Бакальчук в Москве.

По словам главы региона, новый логистический центр позволит создать почти 15 тыс. новых рабочих мест, даст дополнительный импульс развитию торговли, а также увеличит объемы грузооборота и транспортных услуг. «Через новую площадку наши производители продуктов питания смогут быстрее доводить их до конечного потребителя. Для нас это принципиально важно»,- написал господин Кондратьев в социальных сетях.

Губернатор отметил, что в ближайшее время представители краевых властей и инвестора подберут и рассмотрят варианты площадок для строительства центра. По мнению Вениамина Кондратьева, важно учесть, чтобы склад располагался «в правильном, с точки зрения логистики районе города, соответствовал приоритетам и принципам развития краевой столицы и генплану».

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, на границе Краснодара и Красноармейского района планируется создать большой промышленный кластер. Его площадь может составить от 1 до 2 га. На предполагаемой территории возможно будет разместить складские помещения и логистические центры.

Василий Хитрых