Промышленный кластер планируют создать на границе Краснодара и Красноармейского района

Предложение о создании большого промышленного кластера площадью от 1 до 2 га на границе Краснодара и Красноармейского района прозвучало на заселении, посвященной созданию генерального плана кубанской столицы. На предполагаемой территории возможно будет разместить складские помещения и логистические центры.

Как сообщили в мэрии столицы Кубани, по мнению губернатора, промышленные зоны должны быть вынесены за пределы города, но так, чтобы они могли еще эффективно работать не менее 30 лет. «У нас есть примеры того, как город “захватывают” промышленные зоны — та же улица Уральская. И это важно учитывать при перспективном планировании территорий», — сказал Вениамин Кондратьев.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что, по мнению главы региона, в будущем все промышленные зоны из экологических соображений должны быть вынесены за пределы краевого центра. Этот принцип, по его мнению, должен быть отражен в главном градостроительном документе Краснодара.

В мэрии также отметили, что в числе предложений разработчиков генерального плана города, который планируют принять до конца 2019 года, создание общественных зон притяжения по аналогии с улицей Красной на периферии Краснодара. Речь, в частности, шла о территории возле «Баскет-Холла», аэропорта, стадиона Галицкого и поселка Знаменского.