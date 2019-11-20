Ura.ru: депутаты предложили уволить двух вице-мэров Екатеринбурга

Екатеринбургские депутаты на встрече с мэром Александром Высокинским и вице-губернатором Сергеем Бидонько высказали свои претензии к работе вице-мэра по внутренней и информационной политике Екатерины Куземки и вице-мэра по экономике и финансам Марины Андрусь. Поданным Ura.ru, требование уволить Марину Андрусь прозвучало от Александра Колесникова на встрече с депутатами от «Справедливой России», а о необходимости отстранения от работы Екатерины Куземки на совещании с фракцией «Единая Россия» заявил спикер гордумы Игорь Володин.

Оба они опровергли ультимативную форму заявлений. Господин Володин уточнил, что на встрече обсуждался вопрос расходования бюджетных средств, в том числе на освещение работы администрации и думы в СМИ. Александр Высокинский сказал агентству, что Марина Андрусь — «высококлассный специалист в финансовых вопросах», и по ней «жесткая позиция — увольнять ее нельзя». А депутаты, по его словам, скоро встретятся с Екатериной Куземкой и обсудят дальнейшие взаимоотношения.

Об отношениях депутатов и администрации города, читайте в материале Дума Екатеринбурга перетянула «почетного гражданина»