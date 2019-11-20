Верховный суд не признал незаконным урезание двора жилого дома по программе реновации

Верховный суд отказался удовлетворить иск столичных жителей, у которых власти изъяли часть двора многоэтажки для строительства дома по программе реновации. Предметом разбирательства был земельный участок с многоквартирным домом площадью 1,4 га на Вересковой улице в столичном районе Свиблово.

Размежевание и установка границ участка была утверждена в 2017 году распоряжением №5798 департамента городского имущества. В феврале 2019 года правительство Москвы своим постановлением включило часть участка в перечень стартовых площадок для строительства домов по программе реновации (принята столичными властями в 2017 году; в списке под снос значится 5173 дома, для строительства утверждена 351 площадка). Пять жильцов 17-этажного дома, расположенного на участке по соседству с будущей стройкой, обратились в апреле в Мосгорсуд с требованием отменить постановление мэрии. Они указали, что власти не могли без согласия жильцов менять границы участков, сочтя это нарушением ст. 36 Земельного кодекса РФ и «права частной общедолевой собственности» на надел под многоэтажкой. «По сути, это уплотнительная застройка, и двора из-за строительства в нем другого 17-этажного дома у нас не будет»,— поясняла одна из заявительниц, Ирина Мальцева.

Представители мэрии заявляли, что прав жильцов не нарушали, поскольку придомового участка нет в кадастре, а проведение публичных слушаний, о необходимости которых говорилось в иске, не предусмотрено Градостроительными кодексами РФ и Москвы. Эту позицию поддержал Мосгорсуд, установивший, что спорный участок «не сформирован» и не поставлен на кадастр, «следовательно, отсутствует как объект гражданских прав», а земля находится в собственности города. Однако истцы подали апелляцию в Верховный суд (ВС) РФ, указав, что по законодательству до формирования земельного надела и его постановки на кадастровый учет власти «не вправе распоряжаться землей». Константин Савин из адвокатской компании «Павлова и партнеры» заявлял, что земля под домом все равно принадлежит собственникам квартир и менять границы участка власти в одностороннем порядке не могут. Впрочем, 20 ноября ВС отказался удовлетворить иск жителей Свиблово. Мотивировочная часть решения суда должна быть готова в десятидневный срок.

Господин Савин считает, что городу до принятия постановления все же было необходимо провести публичные слушания «по вопросу формирования участков под реновацию с уведомлением о них жителей близлежащих многоквартирных домов». Мнение жителей на слушаниях подлежало обязательному учету, поскольку, по сути, представляет собой волеизъявление на формирование земельного участка под многоквартирным домом, добавляет эксперт. По его словам, именно с этим Конституционный суд РФ в постановлении №12-П от мая 2010 года «связал возникновение у собственников помещений в многоквартирном доме права общей долевой собственности на земельный участок». Госпожа Мальцева сказала, что жильцы будут обжаловать нынешнее решение в президиуме ВС.

Подробнее — в материале “Ъ” «Верховный суд делит придомовую территорию».

Александр Воронов