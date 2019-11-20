Сразу две сенсационные футбольные новости пришли из Лондона за последние сутки. Сначала «Тоттенхэм» убрал главного тренера Маурисио Почеттино, а затем стало известно о назначении на пост наставника «шпор» Жозе Моуринью, которого называют «особенный». Перспективы скандального тренера, оценивал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Прозвище у Жозе Моуринью «особенный», но по большому счету ничего особенного в футболе в последнее время он не сделал, даже не работал почти год, и все же после увольнения Почеттино руководство «Тоттенхэма» приглашает именно Моуринью. Все дело в доступности элитного наставника на тренерском рынке, уверен комментатор Илья Казаков: «Руководство “Тоттенхэма” здесь просто пошло по принципу наименьшего сопротивления, поскольку Моуринью был на рынке, он не работал около года, он очень хорошо адаптирован к Англии, к Лондону, ему все понятно, известно. Для меня опять же все происходящее — загадка, я бы не рассматривал эту историю как что-то длинное и оценивал бы ее как историю до лета. А что будет там — уже совершенно другая тема».

При этом контракт с Моуринью подписан на 3,5 года, а зарплата у «особенного», как всегда, космическая — €17,5 млн в год. Почеттино, который строил команду несколько лет и довел ее до финала Лиги чемпионов, зарабатывал вдвое меньше. Причем большинство экспертов, которые погружены в английский футбол, относятся к новому назначению Моуринью с большой долей скепсиса. Один из них Кирилл Дементьев, который комментирует матчи английской Премьер-лиги на «Okko Спорт»: «Я скептически оцениваю на данный момент, на берегу, эти взаимоотношения. Если Моуринью поменяется, то есть если он признает, что утратил где-то бдительность и нужно в современном футболе находить что-то новое, тогда может получиться. Если же он опять будет пытаться работать на своем старом багаже, боюсь, его ждет неудача».

Более того, по мнению Дементьева, для Моуринью контракт с «Тоттенхэмом» — это последний шанс остаться в пуле топ-тренеров: «Для “Тоттенхэма” и для Моуринью это попытка вместе стать лучше. “Тоттенхэм” будет теперь самый “хайповый” клуб, потому что, где Моуринью, там постоянно и слухи, скандалы, острые заявления, то есть за клубом будет всем интересно следить».

Как Моуринью будет вытаскивать со дна турнирной таблицы клуб, который не даст ему больших денег на трансферы, неизвестно. Но то, что в ближайшие месяцы «Тоттенхэм» станет одним из главных ньюсмейкеров английской Премьер-лиги — факт неоспоримый.

На данный момент лондонский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Тоттенхэм» набрал всего 14 очков в 12-ти матчах чемпионата. Первую игру в качестве главного тренера лондонской команды Жозе Моуринью проведет 23 ноября с «Вест Хэмом» в гостях.