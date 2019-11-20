СКР расследует гибель рабочих на стройплощадке в Воронеже

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело после гибели двух рабочих на стройплощадке жилого дома на улице Шишкова в Воронеже. Об этом сообщает региональная прокуратура, взявшая расследования на контроль. Дело возбуждено по признакам причинения смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ, максимальное наказание — четыре года лишения свободы).

Напомним, двое мужчин получили мужчин в возрасте 26 и 39 лет получили смертельные травмы при падении кирпичей с 13 этажа. «Прокуратура Центрального района Воронежа проверит соблюдение законодательства, в том числе градостроительного, на строящемся объекте, где погибли рабочие. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— отметили в надзорном ведомстве.

В сообщении СКР также указывается стройплощадка, на которой произошел инцидент — строящийся ООО «Партнер» дом на улице Шишкова, 140Б. Это жилой комплекс «Русский авангард», который возводит «Воронежская девелоперская компания» депутата облдумы Евгения Хамина. В компании воздержались от комментариев, отметив, что СКР предоставил «максимально подробную» информацию.

Сергей Калашников