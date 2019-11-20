Двое рабочих погибли на стройплощадке в Воронеже

Двое мужчин получили смертельные травмы при падении кирпичей с 13 этажа строящегося дома на улице Шишкова в Воронеже, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет. Погибшие, по предварительным данным, были строителями.

После инцидента управление СКР по Воронежской области начало доследственную проверку. «При падении кирпичей были смертельно травмированы двое мужчин в возрасте 26 и 39 лет»,— сказали в СКР, отметив, что это «точно не прохожие». Уточненную информацию об их работе на стройке в СКР смогут предоставить только после того, как получат в ходе проверки необходимые документы.

Сергей Калашников