Девять сотрудников Краснодарской транспортной полиции наказы за преступление подчиненных

Южного следственное управление на транспорте СК России привлекло к ответственности девять сотрудников Краснодарского линейного управления транспортной полиции, занимающих руководящие должности, за предполагаемые преступные действия их подчиненных.

Как сообщили в следственном ведомстве, в настоящее время расследуется уголовное дело в отношении пятерых сотрудников Краснодарского ЛУ МВД на транспорте, которые подозреваются в незаконном приобретении, хранении и сбыте боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 222 УК РФ), а также в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что в мае 2019 года, по версии следствия, транспортные полицейские за 8 тыс. руб. склонили ранее судимого мужчину совершить в зоне их оперативного обслуживания незаконный оборот оружия и боеприпасов. Для этого они сбыли подставному преступнику патроны к охотничьему оружию. Согласно разработанной «легенде», нарушитель якобы был пойман за административное правонарушение на перегоне «Майкоп-Ханская».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов уволены из полиции. Расследование уголовного дела продолжается.

Василий Хитрых