Транспортных полицейских в Краснодаре обвиняют в фальсификации уголовного дела

Следователи Южного СУТ СК РФ возбудили уголовное дело в отношении пятерых сотрудников Краснодарского ЛУ МВД на транспорте. Правоохранители подозреваются в незаконном приобретении, хранении и сбыте боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 222 УК РФ), а также превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в мае 2019 года транспортные полицейские за 8 тыс. руб. склонили ранее судимого мужчину совершить в зоне их оперативного обслуживания незаконный оборот оружия и боеприпасов. Для этого они сбыли подставному преступнику патроны к охотничьему оружию. Согласно разработанной «легенде», нарушитель якобы был пойман за административное правонарушение на перегоне «Майкоп-Ханская».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления и закрепляется доказательная база. В пресс-службе УТ МВД России по ЮФО сообщили, что по данному факту в Управлении назначено проведение служебной проверки. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям сотрудников и их руководителям. При подтверждении факта преступления, сотрудники будут уволены по отрицательным мотивам, а их непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Василий Хитрых