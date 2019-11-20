Николай Трегубов: «Успешный человек сегодня просто обязан заниматься спортом»

Любительский спорт сегодня – популярный тренд. Любой уважающий себя пользователь социальных сетей обязан отметиться по крайней мере фотографией с марафона или из тренажерного зала. Власти пытаются повысить уровень постоянно занимающихся физкультурой. Бизнес тоже не остается в стороне. Николай Трегубов вместе с командой единомышленников создал спортивную школу для взрослых – ученики под руководством тренеров участвуют в местных и международных стартах по циклическим видам спорта или просто занимаются для себя. Мы побеседовали с Николаем, насколько востребована такая бизнес-модель в сфере современного фитнеса и куда движется любительский спорт в Красноярске.

– Вы развиваете любительский спорт уже семь лет. У вас есть спортивная школа для взрослых, и вы устраиваете различные старты городского масштаба. Какой процент жителей Красноярска занимается любительским спортом и так ли это популярно, как кажется?

– Про весь спорт не скажу. Что касается бега, когда семь лет назад мы организовали первый старт, в краевом центре системно бегали не более 300 человек. Это очень мало для города-миллионника. Сегодня в нашей базе семь тысяч участников забегов, а это уже 0,7 % жителей Красноярска. Прирост колоссальный, хотя нам есть куда стремиться.

Считаю, любительский спорт сейчас только начинает развиваться и нам по силам собирать на забеги 30–50 тысяч участников к 2030 году. Как это сделать, большой вопрос. Мы приближаемся к цели маленькими шагами, пробуя разные варианты и вкладывая в это все свое время и ресурсы. Благо есть несколько примеров в мире небольших городов с населением даже меньше нашего, в которых на любительские старты выходит 50–60 тысяч человек. Почему у нас так не может быть?!

– Сегодня у селебрити популярны марафоны, Ironman (соревнования, выполняемые без перерыва и состоящие из заплыва на 3,86 км, заезда на велосипеде по шоссе на 180 км и забега на 42,2 км). Почему именно эти виды спорта сейчас на волне популярности?

– Бег и триатлон – индивидуальные виды спорта, и результат на финише зависит на 100 % от участника. Успешным людям важно осознавать, что они способны на это, финишировать без чьей-либо помощи, везения или «подарка судьбы». Некоторые руководители во время пробежки обдумывают важные решения, потому что ничто не отвлекает от решения проблемы. Длительная пробежка может стать отличным способом медитации и разгрузки после тяжелого дня.

– Сбербанк проводит в Москве благотворительный забег «Зеленый марафон» и имеет свою корпоративную команду по марафонам и триатлону, Mail.ru, «Роснефть», «Яндекс», BMW, EY и многие другие крупные компании стимулируют сотрудников к регулярным занятиям спортом. В Красноярске есть такие компании или эта волна до нас еще не докатилась?

– Постепенно это проникает, но массовости пока нет. Хороший пример успешного развития спорта – компания «Полюс». Занятия любительским спортом здесь являются частью корпоративной культуры. Руководство организует для сотрудников профессиональную подготовку к определенным спортивным целям, проводятся внутренние контрольные старты.

Радует, что представители среднего бизнеса, небольших компаний также выражают желание заниматься развитием своих сотрудников и готовы вкладывать в них ресурсы. Рискну предположить, что спорт является куда более привлекательной альтернативой уже поднадоевшим всем корпоративным тренингам.

– Самый крупный любительский старт в нашей стране – это Московский марафон, в котором участвует более 30 тысяч бегунов. Есть ли в Красноярске что-то подобное?

– Традиционно в последние выходные августа мы проводим Красмарафон «Жара». В прошлом году, к примеру, на старт вышло 2 250 бегунов.

– Провести забег в нашем городе дорого?

– Забег проводится в центре Красноярска. Перекрывается всего три квартала. В последний раз только за одни КамАЗы, которые необходимо выставлять в качестве перекрытия, мы заплатили 363 тыс. руб. А еще нужно установить временные знаки, закрыть старые, организовать эвакуацию машин на перекрытом участке. И все это за свой счет. К слову, именно поэтому мы пока не пытаемся даже перекрыть весь центр и сделать забег более привлекательным для туристов. Замечу, что даже сегодня половина участников иногородние. Безусловно, нам нужна поддержка городских властей на всех уровнях.

– Зачем это властям?

– Ответ очевиден – это лучший способ развития внутреннего туризма, отличная возможность показать наш город приезжим со всех сторон. Не так уж много в городе событий, на которые съезжаются более полутора тысяч гостей разом. Учитывайте, что каждый участник привозит группу поддержки – семьи, друзей, детей. Всем им нужно где-то жить, питаться. Это дополнительный стимул развития бизнеса.

Если говорить об ограничениях движения и недовольстве горожан, приведу в пример Москву, Нью-Йорк, Чикаго, Лондон, Токио… Во всех этих городах проводятся мегамарафоны, и все они безболезненно переносятся населением. Нужно информировать жителей, развивать спортивную культуру, гостеприимство.

– Вы своих сотрудников поощряете за то, что они занимаются спортом? И как считаете, хороший руководитель должен заботиться о спортивной составляющей сотрудников?

– Мы развиваем бизнес, связанный с любительским спортом, которого семь лет назад просто не было, да и сейчас это очень мелкая песочница по сравнению с масштабами традиционных бизнесов, поэтому мы делаем это в первую очередь по любви. Нам просто хотелось, чтобы это появилось в Красноярске. Занятия спортом для меня – неотъемлемая часть жизни, моей и моих партнеров.

Я даже собеседование один раз проводил на стадионе. Хотелось понять, готов ли человек выйти из своей зоны комфорта, даже не зная меня, и я не ошибся в выборе, теперь это ключевой сотрудник нашей компании. Все наши сотрудники постоянно к чему-то готовятся, и мы приветствуем это, иногда дарим билеты на участие или оплачиваем их поездки на старт. Главное, чтобы не было перегиба в сторону спорта. Хотя, честно признаюсь, перегнуть легко, ведь затягивает на раз-два.

– Каким вам видится развитие любительского спорта в Красноярске?

– Предпочитаю смотреть на тех, кто успешно проделал этот путь, и брать лучшие практики у них. Например, NYRR – это некоммерческая организация, базирующаяся в Нью-Йорке. Их миссия – помогать людям и вдохновлять их через бег. Сейчас в этой организации, основанной в 1958 году Тедом Корбиттом с 47 членами, состоит 60 тысяч человек.

База и основа для любительского спорта – это качественно организованные, доступные для всех мероприятия, в которых люди начинают принимать участие, выбирая их в альтернативу стандартному досугу – походу в кино или на выставку.

Следующая ступень – это инфраструктура: спортивные залы, легкоатлетические манежи, бассейны, спортивные клубы и открытые стадионы в парках и дворах.

Верхушка айсберга – профессиональные сообщества, клубы, различные школы, вовлекающие людей в спорт и делающие это на профессиональном уровне. Хороший пример – школа бега I LOVE RUNNING, которая обучает взрослых правильному бегу без травм. В принципе, в нашем городе многое из этого есть, но масштабы занятия спортом могут быть намного больше. Я уверен, что у нас хорошие перспективы для развития любительского спорта и индустрия будет расти в ближайшие десять лет.