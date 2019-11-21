Быстринский ГОК не спешит на IPO Решение о размещении в этом году не примут

Решение о первичном размещении акций Быстринского проекта, 50,01% акций которого принадлежит «Норникелю», в этом году принято не будет, сначала комбинат должен выйти на проектную мощность. Альтернативным вариантом может стать spin-off проекта, в рамках которого пакет «Норникеля» может быть передан напрямую его акционерам, как в случае с «Полюс Золото» в 2006 году. По мнению аналитиков, перенос срока решения по выходу на IPO может быть связан с желанием разместиться дороже. Кроме того, цены на медь к концу 2020 года могут вырасти.

Президент и основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин заявил в интервью «Россия 24», что решение об IPO Быстринского проекта может быть принято в третьем квартале 2020 года после выхода горно-обогатительного комбината на полную мощность. «Выходить на IPO до того, как мы сможем продемонстрировать полноценный год операционный, было бы нецелесообразно и не создавало бы дополнительную стоимость для акционеров»,— рассказал господин Потанин. Исходя из предыдущих заявлений менеджмента «Норникеля» считалось, что компания утвердит параметры IPO в конце этого года и проведет сделку в 2020 году.

«Норникель» имеет операционный контроль в Быстринском проекте, владея 50,01% акций. Учрежденный «Интерросом» Владимира Потанина и ЕСН Григория Березкина фонд CIS Natural Resources владеет 36,66%, китайский Highland Fund владеет 13,33%. ГОК был построен в 2017 году в труднодоступной части Забайкалья. Проектная мощность составляет 10 млн тонн руды в год. В презентации «Норникеля» ко дню стратегии, который прошел 18 ноября, говорится, что Быстринский в 2020 году произведет 55–65 тыс. тонн меди, 220–240 тыс. унций золота и 1,5–1,7 тыс. тонн железорудного концентрата. Золотосодержащий концентрат отправляется на обогатительные мощности «Норникеля» в Заполярный филиал. Рынки сбыта для железорудного и медного концентрата — России и КНР, а также потенциально — Япония и Южная Корея.

По оценкам «Норникеля», EBITDA Быcтринского после выхода на проектную мощность возрастет до $470 млн с $85 млн в 2018 году и предварительно $300 млн в 2019 году.

В августе Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что «Норникель» приглашал российские и иностранные банки к участию в IPO. Вице-президент компании по стратегическому планированию Сергей Дубовицкий говорил журналистам в рамках дня стратегии, что мандаты банкам на организацию первичного размещения не выдавались.

Маловероятным, но альтернативным IPO вариантом может быть spin-off Быстринского проекта. Об этой возможности говорится в октябрьском проспекте к евробондам «Норникеля». Эту схему в 2006 году компания использовала, передав компанию «Полюс Золото» напрямую акционерам «Норникеля». В феврале 2018 года газета «Ведомости» писала со ссылкой на показания свидетеля по делу «Русала» против Crispian и Whiteleave Holdings в Высоком суде Лондона, что управляющий комитет «Норникеля» давал добро на передачу 50% плюс 1 акции Быстринского акционерам пропорционально их доле владения. В рамках дня стратегии CFO Сергей Малышев подчеркивал, что IPO Быстринского ГОКа является стратегической опцией для акционеров. «Есть и другие варианты, сейчас эта сделка не в приоритете»,— говорил он.

Старший директор АКРА Максим Худалов считает, что перенос решения по IPO может быть связан с тем, что акционеры хотят выйти на планируемые объемы, что позволит разместиться дороже. «Кроме того, цены на медь могут к концу 2020 года немного подняться»,— добавил аналитик.

Евгений Зайнуллин