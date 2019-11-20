В России вырос спрос на наличную валюту. По данным Банка России, в сентябре он увеличился более чем в четыре раза по сравнению с августом и достиг почти $1,5 млрд. Чистый спрос на евро также вырос. Таким образом, показатели вернулись к значениям июля, отыграв падение в августе. Как отмечает регулятор, это могло произойти из-за того, что россияне активно покупали наличную валюту, когда в конце сентябре она подешевела к рублю. Почему было снижение в августе? Чем можно объяснить такой резкий рост сейчас? Каковы перспективы рубля в ближайшее время? Ждать ли резких скачков? На эти и другие вопросы ответил Николай Корженевский, преподаватель Высшей школы экономики, аналитик, трейдер. Беседовал Марат Кашин.

— Надо сначала понять, почему спрос падал в августе, а затем обсуждать рост в сентябре. И второй вопрос: почему мы обсуждаем это в конце ноября?

— В первой части я с вами полностью согласен. Действительно, был нехарактерно слабый август: если посмотреть на отчет Банка России, то на протяжении полугода россияне значительно меньше работали с иностранной наличной валютой, чем в 2018 и в 2017 годах. Очевидно, что интерес к покупке-продаже иностранной валюты угас.

Мне кажется, есть разочарование, связанное с уровнем ставок и доходностью в иностранных валютах, особенно в евро.

Если вы посмотрите на этот отчет в части операций с наличной валютой, там ввоз уполномоченными банками наличных евро резко растет, потому что люди при отрицательных ставках в Европе принялись снимать евро и обналичивать эту часть своих сбережений. Первое, что в этом отчете видно, это то, что август нехарактерно слабый. И в целом – год: россияне резко снизили активность по операциям с наличной валютой примерно на треть по сравнению с предыдущими двумя годами. Почему в конце ноября? Таков тайминг, так Банк России публикует эту статистику.

— То есть сейчас спрос для России нормальный или по итогам года он все-таки ниже, чем раньше?

— Население также сдает валюту, которая есть у него в наличной форме. Я думаю, что по итогам всего года сохранится та же динамика, что была в первые три квартала. И по итогам года объем операций будет примерно на 30% ниже, чем в предыдущие два.

— Но ведь есть еще и сезонные всплески спроса на наличные. Ожидается ли такой всплеск перед новогодними праздниками или это все-таки будет больше привязано к спросу, к курсу на валюту?

— Совершенно справедливо вы отмечаете фактор сезонного спроса. Почему всех так удивил август, почему о нем даже регулятор, мне кажется, пишет отдельно?

Август — это как раз период более высокого сезонного спроса на наличную валюту.

Граждане активно путешествуют в этом месяце, и не должно было быть вот такого слабого объема операций, который получился по итогам месяца. Я думаю, что в конце года сезонный спрос, конечно, будет — по косвенным признакам видно. Косвенные признаки – это опросы туристической отрасли о покупках билетов, стоимости гостиниц и так далее. То есть все-таки в этой части спрос есть, но более важный глобальный фактор — это, первое, постоянно падающие ставки по иностранной валюте, которые демотивируют людей в принципе совершать с ней операции. Тенденция проявляется и в наличных операциях. Во-вторых, это, конечно, стабилизация курса рубля. Те, кто покупал валюту дороже, все как бы уже наигрались, а результат мы видим в этих цифрах.