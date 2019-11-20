Патриарх Кирилл отметил день рождения в главном храме страны

20 ноября патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил день рождения. Ему исполнилось 73 года. Торжества начались с богослужения, которое состоялось в храме Христа Спасителя. В этом году помимо дня рождения патриарх отметил 50 лет своего монашеского пострига и служения в священном сане.

Вместе с предстоятелем Русской православной церкви молились архиереи, клирики и миряне. Среди молящихся были полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, зампред совета директоров ПАО «Фосагро» Андрей Гурьев, советник мэра Москвы и патриарха, депутат Госдумы РФ Владимир Ресин. После литургии от лица Священного синода патриарха поздравил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, а от светской власти — Игорь Щеголев.

Патриарх поблагодарил, пришедших в храм за совместную молитву и за участие в литургии. Предстоятель в своей проповеди, в частности, сказал, что «сегодня на православную церковь со всех сторон оказывается давление, чтобы произошел разрыв между православным греческим и славянским миром». «Мы должны делать все для того, чтобы эти злые замыслы не подорвали единства единой святой соборной апостольской православной церкви,— сказал патриарх.— В ответ на эти разделения, попытки разорвать связи между поместными православными церквами мы должны крепить наше внутренние единство. И покуда это единство будет безупречным, мы будем обладать силой, способной сопротивляться всяким попыткам извне разделить вселенское православие».

Днем в патриарших покоях в храме Христа Спасителя главу РПЦ поздравили премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр культуры Владимир Мединский.

Павел Коробов