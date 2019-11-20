Директор бронетанкового ремзавода в Армавире подозревается в превышении полномочий

Следователи армавирского отдела регионального СКР возбудили уголовное дело в отношении управляющего директора бронетанкового ремонтного завода. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Как сообщили в следственном ведомстве, в декабре 2016 года управляющий директор заключил со строительной компанией госконтракт на реконструкцию здания резинотехнических изделий и других объектов предприятия. Подрядчик свои обязательства в полном объеме не выполнил, однако управляющий директор подписал акты приемки якобы выполненных работ, а также справки о стоимости. В итоге федеральному бюджеты был причинен ущерб на сумму свыше 1,5 млн руб.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Ленинский районный суд Краснодара передано уголовное дело в отношении замминистра природных ресурсов Краснодарского края, который обвиняется в превышении должностных полномочий при выдаче разрешения на вырубку деревьев в Сочинском национальном парке.

Дмитрий Михеенко